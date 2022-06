Malbork. Elewarr świętował 30-lecie wspólnie z rolnikami. W tym roku w skupie będą płacić "jak za zboże". Spółka ma też plany rozwojowe

Upał nie sprzyjał integracji pod chmurką. Mimo to rolnicy pojawili się w Oddziale Malbork Elewarr sp. z o.o. To jedna z tych niewielu okazji w roku, gdy nie dostarczali zboża na ul. Daleką, a mogli przyjechać całymi rodzinami, bo u stóp wielkiego elewatora odbywał się piknik.

Jak tłumaczyli pomysłodawcy tego wydarzenia, to sposób, by w nieco luźniejszej atmosferze można było porozmawiać i przedstawić potrzeby producentów rolnych, ale i możliwości rządowego punktu skupu.

O randze spotkania świadczyli też zaproszeni goście. Do Malborka przyjechali m.in.: Daniel Alain Korona, prezes Elewarr sp. z o.o., Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski, poseł Tadeusz Cymański, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni: dyrektor Łukasz Kowalski i jego zastępczyni Justyna Rydzińska, a także Andrzej Dolny, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Ewa Szymańska, jego zastępczyni oraz Rafał Karlikowski z oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim i Krzysztof Tomasik z Ośrodka Hodowli Zarodowej "Gajewo". Obecni byli także przedstawiciele malborskiego magistratu: wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk i Zbigniew Charmułowicz.