Malbork. Endorfina zachęca, by dowiedzieć się więcej o swoim ciele. Zgłoś się na bezpłatne pomiary. To wstęp do metamorfozy Radosław Konczyński

Fundacja Endorfina zaprasza mieszkańców Malborka do bezpłatnych pomiarów na analizatorze składu ciała. Badania będą podstawą do zakwalifikowania do projektu współfinansowanego z budżetu miasta.