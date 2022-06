Malbork. Festiwal Kultury Dawnej już po raz dwudziesty. Rozpoczął się korowodem ulicami miasta

Festiwal Kultury Dawnej , organizowany w Malborku po raz dwudziesty, odbywa się zawsze w pierwszych dniach czerwca i nawiązuje do wydarzeń z 1457 roku. Wtedy to król Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie, od strony Gdańska, do zamku odkupionego od czeskich najemników. Podupadły zakon krzyżacki zalegał im z żołdem, co wykorzystał polski władca. Dokonał tego, czego 37 lat wcześniej nie udało się zbrojnie jego ojcu, Władysławowi Jagielle oblegającemu krzyżacką twierdzę.

Jagiellończyk za możliwość bezkrwawego przejęcia stolicy zakonu zapłacił Ulrykowi Czerwonce, dowódcy czeskich najemników, 190 tysięcy florenów (około 660 kilogramów złota). Wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichhausen z wielką niechęcią opuścił zamek, a polski król historycznej wizyty zamieszkał w jego pałacu na Zamku Średnim.

Na pamiątkę tamtych wydarzeń pierwszego dnia Festiwalu Kultury Dawnej odbywa się w Malborku korowód z inscenizacją wjazdu króla do miasta. To również okazja do łamania utartych stereotypów. Do dziś mówi się bowiem głównie „zamek krzyżacki” lub "pokrzyżacki" (druga forma jest właściwsza), ale piątkowy przemarsz już po raz dwudziesty przypomina, że od czasu odkupienia warowni była ona najważniejszą twierdzą Korony, rezydencją królów polskich i ośrodkiem gospodarczym na północy Rzeczpospolitej przez 315 lat, aż do rozbiorów.