Malbork. Festyn dla Reksa odbędzie się po raz piąty w czerwcu. Akademia Nauczania zachęca do udziału w trwających już licytacjach Anna Szade

Akademia Nauczania w Malborku przygotowuje kolejną charytatywną imprezę dla czworonożnych podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Reks. Festyn odbędzie się już po raz piąty, ale nie trzeba czekać do imprezy, która odbędzie się 10 czerwca, by włączyć się do pomocy czworonogom.