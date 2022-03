Malbork. Flagi Ukrainy na pomniku z gwiazdą przy Sikorskiego i zaklejona "Armia Czerwona"

Czy zdaniem władz, jest szansa na doprowadzenie do wygaszenia emocji, które wywołuje pomnik i jego symbolika? Sowiecka gwiazda już wcześniej dzieliła mieszkańców, a teraz - po napaści Rosji na Ukrainę i dokonywaniu zbrodni wojennych na ludności cywilnej - dla wielu malborczyków tym bardziej stała się obiektem niepożądanym.

Według dostępnych relacji, podobno były tam złożone ciała saperów, którzy zginęli podczas rozminowywania Malborka. Są przekazy, że miała tam zostać przeprowadzona ekshumacja, ale nie ma dokumentów, które to potwierdzają. Czyli można powiedzieć, że obecnie nie tyle jest to pomnik, co miejsce pochówku. A tych bez ekshumacji nie można likwidować – tłumaczy Józef Barnaś.