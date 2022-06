Malbork. Fontanna na pl. Kazimierza Jagiellończyka już działa, ale przez kilka dni była sucha. Sprawdziliśmy, co się stało

Tańcząca fontanna w centrum Malborka to już nastolatka. Po raz pierwszy została włączona 13 lat temu, w czerwcu 2009 r. Nic dziwnego, że mieszkańcy przyzwyczaili się, że na pl. Kazimierza Jagiellończyka można w od wiosny do jesieni podziwiać tańczące strumienie, korzystając przy okazji z ochłody, jaką dają.

Ale w ostatnich dniach fontanna była sucha. Nic dziwnego, że od razu pisali do nas zaskoczeni Czytelnicy.

Dlaczego przy tak pięknej pogodzie i licznych turystach nie działa fontanna i nie cieszy odwiedzających Malbork, jak i mieszkańców? - pytała nas jedna z internautek.

Na szczęście, po weekendzie wszystko wróciło do normy i dysze znów wystrzeliwują wodę. Skąd ta kilkudniowa przerwa?

- Doszło do awarii sterownika, który trzeba było wymienić – tłumaczy nam Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka.

To nie znaczy, że ktoś fontannę zniszczył, na przykład zatykając którąś z dysz, bo i takie rzeczy przez tych kilkanaście lat się zdarzały.