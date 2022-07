Malbork. Fontanna na pl. Kazimierza Jagiellończyka znów sucha. Czytelniczka: "Dlaczego w sezonie nie można obejrzeć wieczornych pokazów?"

W Urzędzie Miasta słyszymy, że to prawdopodobnie awaria. Czy poważna, okaże się po przeglądzie, które przeprowadzi firma zajmująca się serwisowaniem urządzeń. Niewykluczone, że to jakiś drobiazg, bo dysze, z których wydobywa się woda, bardzo łatwo zapchać. Jest ich 50, może więc zdarzyć się, że któraś staje się niedrożna. Tym bardziej, że niektórzy użytkownicy robią to nawet specjalnie, więc póki nie zostanie obejrzana przez fachowców, pozostanie sucha.

Na początku czerwca również wyłączono wodę. Wówczas doszło do awarii sterownika, który trzeba było wymienić.