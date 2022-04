Malbork. Galeria Nova w środę wybuchnie kolorami. Wszystko za sprawą prac Anny Krasodomskiej i Joanny Budzyńskiej-Sycz

To może być niezwykłe popołudnie z malarstwem w Galerii Nova w Szpitali Jerozolimskim. Na wystawie „Kobiety o kolorze” swoje prace wystawią Anna Krasodomska i Joanna Budzyńska-Sycz. To „swoje” artystki, z Malborka. Obydwie rozpoczęły swoją artystyczną przygodę w Powiatowym Ognisku Plastycznym, które od ponad siedmiu dekad jest uznaną „szlifiernią diamentów”, bo absolwentami jest wielu uznanych twórców.

Obydwie artystki stanęły zresztą po drugiej stronie, zasilając kadrę placówki, dzięki czemu kolejne pokolenia zostały zaszczepione miłością do sztuki.