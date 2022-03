Malbork. Galeria Nova w środę zaprasza na wystawę. Beata Grudziecka zabierze chętnych w podróż szlakiem swoich ceramicznych pasji

Choć Galeria Nova prowadzona przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji to nie biuro podróży, to można będzie bez biletu wybrać się w niezwykłą wyprawę po regionie. Wszystko dzięki wystawie „Fajans. Podróż przez wieki” Beaty Grudzieckiej.

Jej praca to ciągłe poszukiwania i przywracanie odbiorcom świadomości istnienia przepięknej ceramiki, obecnej przez wieki w najbliższym nam otoczeniu.

Beata Grudziecka od 2014 r. prowadzi badania terenowe na Żuławach dotyczące obecności i związków fliz holenderskich z tym terenem.

Wystawa poprowadzi odbiorców przez fascynację autorki holenderskimi flizami oraz osiemnastowiecznymi naczyniami i kaflami piecowymi z fajansu pomorskiego. Na wykonanych przez autorkę talerzach, płytkach i kaflach znajdziemy próby rekonstrukcji oryginalnych wzorów, inspiracje tymi wzorami, a także detale połączone w zupełnie nowy obraz – zachęca do odwiedzenia wystawy Galeria Nova.

Wszystkie prace wykonano techniką podszkliwną i wszkliwną, z wykorzystaniem tradycyjnych barwników: tlenków kobaltu, manganu, miedzi i żelaza. Można więc będzie się przenieść się w zaczarowany świat obrazów, scen, motywów morskich i pięknych ornamentów roślinnych, które były nanoszone na płytki ścienne.