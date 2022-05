Malbork-Gdynia. Terytorialsi z naszego batalionu szkolili się w zatrzymywaniu i kontroli pojazdów

Jednym z elementów treningu było zatrzymanie i kontrola pojazdu.

- Dwunastoosobową sekcję podzielono na trzy zespoły, które kolejno przystępowały do realizacji tego ćwiczenia. Zadanie polegało na rozpoznaniu pojazdu, który wjechał do kontrolowanej strefy, a następnie na zatrzymaniu go, sprawdzeniu, czy wewnątrz nie ma pasażerów lub niebezpiecznego ładunku, i zatrzymaniu kierowcy tego pojazdu – wyjaśnia por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 PBOT.

W czasie pokoju misją terytorialsów jest wspieranie lokalnych społeczności w związku z różnego rodzaju zagrożeniami. Ostatnie szkolenie zostało przeprowadzone pod kątem działań, na jakie żołnierz musi być przygotowany podczas konfliktu zbrojnego.