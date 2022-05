Malbork. Góra odpadów wyrzucanych przez mieszkańców rośnie. W Dniu bez Śmiecenia przejrzeliśmy raport dotyczący śmieci malborczyków

11 maja obchodzony jest Dzień bez Śmiecenia. To kolejna okazja, by propagować prawidłowy sposób segregowania odpadów, proekologiczne postawy i przypominać o konieczności ochrony środowiska. Co śmieci wyrzucane przez mieszkańców o nich mówią?

Śmieci w Malborku. Ilu mieszkańców płaciło rachunki w 2021 r.?

Śmieci w Malborku. Będzie podwyżka opłaty śmieciowej?

Faktycznie, w 2020 r. zaledwie 31 414 osób zadeklarowało płacenie za wywiezienie śmieci, czyli rok później było ich więcej o 1074 osoby. Ale co z tego, skoro i tak wpłacone przez nich pieniądze to za mało, by pokryć wszystkie wydatki za odbiór odpadów i dostarczenie ich na składowisko. W ubiegłym orku miasto zapłaciło za te usługi 10 398 355,84 zł, tymczasem zadeklarowane przez malborczyków wpływy to 8 758 013,41 zł. Gołym okiem widać, że sporo brakuje. Dokładnie 1 613 342,43 zł. Tyle trzeba będzie „dosypać” z miejskiej kasy kosztem innych wydatków.

- Wszystkie samorządy dokładają, a mamy też trochę niższe opłaty za śmieci – przyznaje Marek Charzewski.