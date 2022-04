Malbork. Goście z Ukrainy posprzątają park. Chcą w ten sposób podziękować całej społeczności za opiekę

Goszczący w mieście Ukraińcy, wzorując się na inicjatywie z Suwałk, chcą uporządkować miejską przestrzeń, by w ten sposób podziękować Polakom za ich ochronę.

My, Ukraińcy przebywający w Malborku, chcemy zorganizować coś podobnego w Malborku. Dlatego, drodzy rodacy, zapraszamy do posprzątania parku – napisali pomysłodawcy.

Akcję zaplanowano na sobotę (9 kwietnia). Zbiórka o godz. 10 na ul. Toruńskiej, przed wejściem do Dinoparku. Kto może, niech zabierze ze sobą rękawiczki ochronne i worki na śmieci. Na pewno nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączyli do nich mieszkańcy Malborka. Będzie okazja do integracji.

W całym powiecie malborskim przebywa już blisko 900 uchodźców z Ukrainy. Najwięcej znalazło schronienie w Malborku.