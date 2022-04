Malbork. Henryki w I Liceum Ogólnokształcącym rozdane maturzystom. Życie, czyli remont napisał scenariusz na galę

Cytat może być wskazówką na całe życie, ale filozofowi "nie śniło się", że po wielu „latach świetlnych” w pewnej „szkolnej galaktyce” wypatrywanie końca może dotyczyć remontu... A to było tak. W 2021 roku Zarząd Powiatu Malborskiego rozstrzygnął przetarg na naprawdę duże prace remontowe w "Sienkiewiczówce". Dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych (wymiana instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia), remont wszystkich korytarzy wraz z renowacją wszystkich historycznych drzwi – to wszystko, z zachowaniem wszelkich wymogów konserwatorskich, w optymistycznym wariancie miało zająć wykonawcy około dwóch miesięcy, tak żeby szkoła mogła normalnie funkcjonować od 1 września ubiegłego roku.