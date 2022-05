Malbork. Hiszpania na zdjęciach uczniów Technikum nr 3 - uczestników zagranicznych staży

Aż nie chce się wierzyć, że za nami już trzy tygodnie pobytu w cudownym Torremolinos. Mamy wrażenie, że wszystko dookoła stało się znajome: droga na kolejkę, koledzy z pracy, codzienne zadania, plaża i sklepiki przy promenadzie... Przez te trzy tygodnie poczuliśmy się jak w domu. Gdyby tak jeszcze przenieść tu naszych bliskich i przyjaciół, moglibyśmy zostać tu na stałe. Ale kto nie chciałby mieszkać tam, gdzie są tylko dwie pory roku wiosna i lato, a do tego ponad 300 dni słonecznych w roku… oto sekret Costa del Sol! Wszystko jest tu niezwykłe i kolorowe. Za nami wspaniałe atrakcje, jakich doświadczyliśmy podczas wycieczek do Grenady, do Caminito del Rey, Malagi czy Benalmadeny.