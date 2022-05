Malbork. I LO i ZSP 3 po gruntownych remontach, które kosztowały w sumie ponad 1 mln złotych

Inwestycja w I LO składała się właściwie z dwóch projektów. Jeden to kompleksowy remont korytarzy i zabytkowych drzwi oraz sześciu sal w przyziemiu; drugi - dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych, co wiązało się z wymianą instalacji elektrycznej, oświetlenia, montażem systemu sygnalizacji pożaru, podziałem szkoły na dwie strefy przeciwpożarowe.