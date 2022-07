Malbork i okolice. Zalane ulice, piwnice i przejście podziemne na stacji PKP. To skutki gwałtownej niedzielnej pogody

Jedni jeszcze nie zdążyli się całkiem wysuszyć, a w Malborku w niedzielę (10 lipca 2022 r.) opady, choć rozłożone na kilka godzin, były momentami bardzo intensywne. Straż pożarna znów odebrała zgłoszenia o podtopieniach. Powtórzyły się adresy z końcówki czerwca i początku lipca. W tych miejscach, gdzie naturalne ukształtowanie terenu to niecka, od razu zaczęła zbierać się woda. Tak było m.in. na „Osiedlu Króli”, czyli m.in. ul. Sobieskiego i Jagiełły.

Ale i tak, na szczęście, nie było to tyle wody, ile 10 dni wcześniej.

- 30 czerwca spadło w Malborku 80 litrów na metr kwadratowy. To jest dwumiesięczny opad, a mieliśmy to w ciągu godziny – mówi nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Mieszkańcy nadal mają żal do władz za szkody, które wyrządziła tamta ulewa. Tak jest na przykład w kamienicy przy ul. Słowackiego 36-42, gdzie lokatorzy wielokrotnie pisali w komentarzach pod naszymi publikacjami, że burmistrz obiecał, że już ich nie zaleje.