Malbork. Imprezy plenerowe, z których słynie miasto, w tym roku wracają do kalendarza. Jest szansa na wspólną zabawę pod chmurką

„W Malborku nic się nie dzieje” to najczęściej wystawiana recenzja organizatorom ogólnodostępnych imprez. Ale jednocześnie mieszkańcy z ciekawością i niecierpliwością wypatrują zwłaszcza plenerowych wydarzeń, które wcześniej gromadziły tłumy. Ich w ostatnich dwóch latach przez pandemię rzeczywiście było jak na lekarstwo.

Zwykle sezon na wspólną zabawę pod chmurką otwierały koncerty odbywające się w pierwszych dniach maja. Pozwalała na to i pogoda, i wolne dni. Choć to za niewiele ponad miesiąc, jeszcze nie ma ostatecznej decyzji.

- Jeśli chodzi o majówkę, to jeszcze zobaczymy – mówi nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.