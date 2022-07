Malbork. Imprezy w lipcu 2022. Szykują się koncerty, wystawy i wydarzenia sportowe. Nie przegapcie okazji do zabawy

Wakacje w Malborku wcale nie muszą być nudne. Non stop działa Kąpielisko Miejskie przy ul. Wileńskiej. Tam można korzystać z ochłody przez wszystkie dni tygodnia, w godz. 10-18. W tych godzinach na plażowiczami czuwają ratownicy.

Warto pamiętać, że dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych. Limit wiekowy jest jeszcze wyższy w przypadku nowej atrakcji, którą jest pneumatyczny park wodny zamówiony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku w ramach budżetu obywatelskiego. Tutaj dzieci poniżej 12 roku życia mają wstęp tylko pod opieką opiekuna prawnego, a dzieci w wieku poniżej 5 lat nie mogą z tego korzystać. Co więcej, z tej nowej atrakcji – jak wynika z jej regulaminu – mogą korzystać tylko osoby potrafiące pływać.