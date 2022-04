Malbork. Jakość wody odpowiada normom. PWiK opublikował raport po uruchomieniu stacji uzdatniania

Stacja Uzdatniania Wody rozpoczęła pracę po styczniowej awarii 9 kwietnia . To, co wypływa obecnie z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. , spełnia normy określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Potwierdza to najnowszy raport przygotowany przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie .

Próbki zostały pobrane 19 kwietnia, a więc 10 dni po ponownym uruchomieniu SUW. Widać to choćby po twardości wody. W marcu, gdy „wodociągi” pracowały w trybie awaryjnym, było 80 mg węglanu wapnia w litrze wody. Teraz jest to 245 mg CaCO3 w litrze, tymczasem norma to przedział od 60 do 500 mg na litr.

Jak zapowiada PWiK, woda może być od maja ciut twardsza, czyli taka, jaka docierała do mieszkań przed awarią. Dla porównania, w uzdatnionej wodzie w grudniu 2021 r. było 265 mg węglanu wapnia w litrze.