Malbork. Jakością wody zajmą się branżowe komisje, o czym informuje radny Tomasz Klonowski. Czy to uspokoi nastroje mieszkańców?

Nie milkną narzekania mieszkańców na jakość tego, co płynie z kranów w wielu domach i mieszkaniach w Malborku. To skutek poważnej awarii, do której doszło w styczniu w stacji uzdatniania, przez co Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało zmuszone do dostarczania nieuzdatnionej wody prosto z ujęcia. Jej parametry nie są bardzo złe, o czym świadczą regularnie robione wyniki badań. Problem w tym, że w rurach znajdują się osady, które – jak tłumaczy PWiK – zostały uwolnione w momencie, gdy dwa miesiące temu po ponownym otwarciu zaworów nastąpił skok ciśnienia. Choć od tamtej pory firma przepłukuje całe odcinki wodociągu, to i tak w różnych częściach miasta malborczycy mają się na co skarżyć.