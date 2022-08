Malbork. Jeziorko przy ul. Michałowskiego zostaje? Choć mieszkańcy postulowali o jego zasypanie, władze jeszcze się nad tym zastanawiają

Mieszkańcy tejże ulicy pytają, o możliwość likwidacji oczka wodnego (smród, brud, owady i śmieci), są to okolice apteki – napisała w interpelacji do burmistrza Marka Charzewskiego radna Bożena Piątkowska.

Jeziorko przy ul. Michałowskiego na Osiedlu Południe we wspomnieniach wielu mieszkańców Malborka przetrwało jako miejsce, gdzie łowiło się ryby. Później na lata było zapomniane. Budziło zainteresowanie, gdy góry śmieci były tak duże, że mieszkańcy budzili do działania ekipy sprzątające.

Władze pierwotnie przystały na takie rozwiązanie. Ba, niedawno słyszeliśmy, że wkrótce na Południe będą zjeżdżać ciężarówki z ziemią, by rozpocząć proces likwidacji jeziorka. Ale na razie nic się nie dzieje. A, co ciekawe, mieszkańcy osiedla zaczęli zwracać uwagę, że woda wcale nie zniknęła. I nawet jeśli w różnych częściach kraju obniża się poziom i rzek, i wód gruntowych, to przy Michałowskiego tego lata nic takiego się nie dzieje. Jeden z mieszkańców w mediach społecznościowych zapewniał, że dzięki jeziorku podlewa kwiaty na klombie nieopodal, a nawet widział w oczku pływające ryby. Co ciekawe, ta sytuacja miała miejsce w największe sierpniowe upały.