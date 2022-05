Malbork. Kamienica przy Jagiellońskiej 99 ABC zniknie? Włodarz zapowiada rozbiórkę na koszt miasta, jeśli nie znajdzie się kupiec

Działka z długim i chudym budynkiem podpartym drewnianymi stemplami przy ul. Jagiellońskiej 99 ABC w Malborku była już bohaterką wielu przetargów. Ale choć miasto przeprowadziło ich siedem, regularnie obniżając cenę, to nie znalazł się kupiec. W pierwszym, w listopadzie 2018 r., cena wywoławcza wynosiła 410,6 tys. zł. Termin ostatniej licytacji z ceną wywoławczą 195 tys. zł wyznaczony był na 28 maja 2020 r.

Teraz cały proces włodarze rozpoczynają na nowo.

Dołożyliśmy działkę do wcześniej wystawianego na sprzedaż terenu, bo było wąsko, być może dlatego poprzednie przetargi kończyły się fiaskiem – słyszymy od Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.

Najbliższa licytacja została wyznaczona na 11 maja (środa). Cena wywoławcza za zabudowaną działkę o powierzchni 0,1682 ha została wynosi 532 558 zł.

Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej i w strefie obserwacji archeologicznej, co trochę wiąże ręce. Zabudowa i zagospodarowania terenu musi zostać zrealizowana na podstawie wytycznych konserwatorskich.

- Myślę, że bardziej to kwestia estetyzacji. Co do sposobu zabudowy, to jest tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i on to dokładnie określa – mówi nam Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Malborka.

W miejskich dokumentach planistycznych działka jest przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne. Dopuszcza się drobne usługi, które nie będą kolidować z podstawową funkcją mieszkaniową.