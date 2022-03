Malbork. Kamienica przy ul. Jagiellońskiej będzie lepiej zabezpieczona? W środku noclegownia, śmietnisko i miejsce spotkań w jednym Anna Szade Radosław Konczyński

Do starej kamienicy przy ul. Jagiellońskiej w Malborku cały czas można się dostać. A powinna być zabezpieczona. W środku jeden wielki śmietnik, pozrywane instalacje, zdewastowane stare meble. Do tego legowiska, ślady spożywania alkoholu. Władze miasta liczą na to, że problem rozwiąże się po trwającym właśnie przetargu.