Malbork. Kamienicy przy Jagiellońskiej wystawionej na sprzedaż jednym żal. Inni uważają, że można zrobić interes na cegle z rozbiórki

Według oficjalnych dokumentów Urzędu Miasta Malborka , gdy jeszcze kamienica przy ul. Jagiellońskiej 99 ABC figurowała w nich jako obiekt przeznaczony do mieszkania socjalne , można wyczytać, że było tam 20 lokali, a ich łączna powierzchnia to ok. 600 m kw. Największe wrażenie robi wiek budynku, bo według urzędowych zapisów, pochodzi z 1870 r.

Stan obiektu dobitnie świadczy, że to staruszek. A po wykonaniu ekspertyz okazało się, że staje się niebezpieczny dla lokatorów. Po analizie „za” i „przeciw” ewentualnej akcji ratującej ten wielorodzinny budynek, zwyciężyła przed wielu laty opcja wyburzenia. Oszacowano nakłady, które trzeba byłoby ponieść z budżetu miasta na gruntowny remont od góry do dołu, a dokładając do tego brak podstawowych wygód, piece, los kamienicy okazał się przesądzony: do wyburzenia. Dlatego też stopniowo przeprowadzano mieszkańców do innych miejskich lokali. Aż w 2018 r. budynek całkiem opustoszał.