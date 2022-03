Malbork. Kiermasz kulinarny na rzecz uchodźców w parafii na Piaskach. Wola pomagania była tak duża, że pierogi rozeszły się błyskawicznie

W domu parafialnym na Piaskach przebywa duża grupa uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi. Pomoc płynie do nich z różnych stron, ale panie same też zakasały rękawy. Z inicjatywy Karoliny Wiejak , mieszkanki Malborka, przez kilka dni przygotowywały pierogi ruskie, pielmieni i barszcz ukraiński na kiermasz charytatywny, który odbył się w niedzielę (20 marca) na przykościelnym parkingu przy ul. Nogatowej.

Trochę żartem, zapraszając na kiermasz, pomysłodawczyni podała, że pyszności będzie można kupić od godz. 9 do 13 albo... do 9.30. Druga wersja okazała się prawdziwsza. Już przed 9 do stoiska ustawił się tłum i w ciągu pół godziny pierogi ruskie w całości i pielmieni w większości zostały wyprzedane, mimo że było tego kilka tysięcy sztuk.