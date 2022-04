Malbork. Kilkanaście samochodów zabezpieczonych na jednej posesji. To była wspólna akcja miejscowej policji i KWP

"Realizacja" - używając policyjnego języka - miała miejsce w środę (30 marca) w godzinach popołudniowych i było konsekwencją prowadzonych przez malborskich kryminalnych czynności operacyjnych dotyczących przestępczości samochodowej.

- Z ustaleń funkcjonariuszy, poprzedzonych intensywną pracą operacyjną, wynikało, że na jednej z posesji w Malborku mogą znajdować się pojazdy pochodzące z przestępczego procederu. Policjanci weszli na jej teren i ujawnili dwanaście samochodów dostawczych i osobowych znanych marek - informuje podkom. Katarzyna Marczyk z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Miejscowym kryminalnym wsparciem służyli policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, co może być odpowiedzią na pytanie, kogo tam szukano. Póki co, nikogo nie zatrzymano. KPP wyjaśnia, że trwają czynności "zmierzające do zatrzymania mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami".