Malbork. Kino pod chmurką rusza w lipcu. Są już znane terminy pierwszych seansów, które będą finansowane z budżetu obywatelskiego

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji realizuje projekt „Letni teatr i kino pod gwiazdami”, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. To nie pierwszy raz, gdy będzie można uczestniczyć w seansach na leżakach. Tak było latem 2021 r., gdy kino plenerowe działało za Szpitalem Jerozolimskim. W tym sezonie wybrano inną lokalizację, bo filmy mają być wyświetlane za Muzeum Miasta Malborka przy ul. Kościuszki 54 .

MCKiE poinformowało o dwóch letnich wieczorach filmowych:

1 lipca o godz. 21.30 wyświetlony zostanie „House of Gucci”,

wyświetlony zostanie „House of Gucci”, 29 lipca o godz. 21.30 będzie można obejrzeć „Bohemian Rhapsody”.

Jak widać, obydwa to filmy biograficzne. "Dom Gucci" inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Opowiada historię Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.

Reżyser Ridley Scott pokazuje trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazując, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną. W główne role w filmie wcielają się m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston i Salma Hayek.