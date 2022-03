Malbork. Kobiety w czasach PRL. Z kroniki miasta wynika, że nieczęsto były bohaterkami pierwszego planu

W czasach PRL-u Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo, bo było to jedno z ważniejszych systemowych świąt. Ale aż czuć było w powietrzu protekcjonalne podejście do pań. Wyręczano je 8 marca z obowiązków domowych, a i w pracy mogły tego jednego dnia liczyć na taryfę ulgową. Odbierały także rachitycznego tulipana lub goździka, wręczanego taśmowo przez kierownika lub kogoś z rady zakładowej.

Na co dzień to nie one były szefami lub bywały nimi niezmiernie rzadko.