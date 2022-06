Malbork. Kolejna akcja "ORLEN z podwórka na bieżnię". Organizatorzy zachęcają do udziału szkoły z naszego powiatu

"ORLEN z podwórka na bieżnię" to cykl imprez sportowych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych - uczniów klas od IV do VI. Podczas wydarzenia przeprowadzane są konkurencje indywidualne (bieg sprinterski na 40 m, bieg płotkarski na 40 m oraz bieg na 200 m), a kulminacją imprezy są biegi sztafetowe (16x200 m).