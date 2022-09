Malbork. Kolizja na wiadukcie kolejowym. Samochód osobowy wjechał w bariery ochronne

Jak się dowiedzieliśmy w malborskiej straży pożarnej, po godz. 19 volkswagen passat, którym jechały trzy osoby, wpadł w poślizg i uderzył przodem w bariery energochłonne.

- Nie było osób poszkodowanych - mówi dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP PSP Malbork.

Nie wiemy, co ustaliła policja, ale można domyślić się, że jako możliwą przyczynę zdarzenia przyjmuje się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. To wcale nie musi oznaczać jazdy z nadmierną prędkością.

W sobotę (10 września) było to drugie zdarzenie na drogach powiatu malborskiego. Rano na drodze powiatowej w Brzózkach (gm. Nowy Staw) osobowy fiat wypadł z drogi, uderzył w drzewo i dachował na środku jezdni. Kierowcy - na szczęście - nic się nie stało.