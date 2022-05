Malbork. Komunikacja miejska będzie bezpłatna? Oglądaj sesję i zobacz, jaką decyzję podejmą radni

Podczas piątkowej sesji radni będą głosować m.in. nad wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej w Malborku. Jeżeli uchwała przejdzie, to od 1 lipca br. autobusem MZK będzie można jeździć bez biletu. Jednak te pieniądze, których miejska spółka nie zarobi na biletach, skądś trzeba wziąć, by zrefundować jej brak zarobku. Plan burmistrza i jest więc taki, by brakujące środki pochodziły m.in. z opłaty parkingowej pobieranej na parkingach należących do miasta. Dlatego podczas tego samego posiedzenia radni będą też głosować nad powiększeniem Strefy Płatnego Parkowania.