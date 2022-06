Malbork. Koniec roku szkolnego w SP 1. Dyrektor o bezpiecznych wakacjach: "Nie jesteście supermenami z siedmioma życiami do do dyspozycji"

Zakończenie roku szkolnego to zawsze moment, by podsumować to, co wydarzyło się przez ostatnie dziesięć miesięcy.

W tym roku mieliśmy kilka ważnych wydarzeń. Między innymi szkole został nadany sztandar, co było bardzo ważną uroczystością. Zimą wróciło do nas zdalne nauczanie, a więc kolejne wyzwanie, o którym, wydawało się, prawie zapomnieliśmy. I kiedy myśleliśmy, że to już koniec, pojawiło się kolejne, trudniejsze, gdy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Pandemia zbladła jak wspomnienie sprzed 10 lat – mówił dyrektor Kempa.