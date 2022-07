Malbork. Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 22. Można składać wnioski i uwagi dotyczące ochrony środowiska

Temat wydaje się skomplikowany, ale informacja dotyczy przystąpienia do konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy malborskiego odcinka drogi krajowej nr 22. Postępowanie poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Taka procedura przewidziana jest w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepisy zobowiązują do przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem i umożliwienia składania uwag i wniosków.

Inwestycja na krajowej "22". Co znajduje się w projekcie?

Burmistrz wystąpił w środę (20 lipca) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 22 obejmuje fragment al. Rodła oraz całą al. Wojska Polskiego w Malborku: od km ok. 358+165, za skrzyżowaniem DK22 z ul. Mickiewicza, do km ok. 361+762, czyli do granicy administracyjnej Malborka z gminą Stare Pole. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 3,6 km.

Jak czytamy w udostępnionym przez magistrat dokumencie, projekt przewiduje m.in.: