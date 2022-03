Malbork. "Korona Królów. Jagiellonowie" zawita do zamku. Poszukiwani statyści do nowej serii

„Korona królów” to pierwszy historyczny serial o średniowiecznej Polsce produkowany przez Telewizję Polską. Jego pierwsze sezony opowiadały o czasach panowania Kazimierza Wielkiego. W pierwszym kwartale 2018 roku ekipa filmowa już gościła w malborskim zamku.

Kręcone tu były sceny zjazdu królów w 1335 roku w węgierskim Wyszehradzie, gdzie spotkali się władcy Polski (Kazimierz Wielki), Czech (Jan Luksemburczyk) i Węgier (Karol Andegaweński), a celem było rozstrzygnięcie przynależności państwowej Pomorza Gdańskiego i Kujaw oraz sporu między Janem Luksemburskim i Kazimierzem Wielkim o koronę polską. Jako plan serialu posłużyły Wielki Refektarz na Zamku Średnim, Kapitularz i krużganki Zamku Wysokiego, dziedzińce.

TVP poinformowała, że rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji serialu „Korona Królów. Jagiellonowie”.

Czeka nas aż 125 wyprodukowanych z rozmachem odcinków o polskich dziejach, miłości i władzy Serial przeniesie nas także na pole bitwy pod Grunwaldem, która zostanie pokazana w imponujący i bardzo widowiskowy sposób – zapowiada Telewizja Polska. - Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1399. Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego, Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie.