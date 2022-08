Malbork. Koty do adopcji. Stowarzyszenie Reks ma gromadkę mruczków, które potrzebują domów. Sami zobaczcie, jakie są słodkie

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks nie może, jak do tej pory, umieszczać ogłoszeń na swoim profilu na Facebooku. Pod koniec czerwca pojawiły się pierwsze problemy techniczne, później organizacja straciła dostęp do swojego konta. To znacznie utrudnia pracę wolontariuszy, bo był to bardzo dobry sposób komunikowania się z osobami, które mogły udzielić wsparcia, schronienia czy dołączyć do zbiórki.

Teraz informacje o podopiecznych umieszczane są na facebookowej grupie Stowarzyszenie Reks Malbork- ZAGINIONE/ZNALEZIONE zwierzęta, do której należy blisko 3000 osób. To tam znaleźć można zdjęcia kociąt, które pilnie muszą znaleźć stałe domy. Na co dzień mają tymczasowych opiekunów lub zajmują się nimi wolontariusze. Najczęściej są to sprawy „na wczoraj”, bardzo pilne.

Kocięta są słodkie, ale to spora gromadka. Nie zawsze jest czas, by zadbać nie tylko o pełne brzuszki, ale i inne potrzeby zwierząt, choćby pieszczot, które czworonogi bardzo lubią.