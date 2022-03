Malbork. Kradzież na placu budowy domu. Podejrzany wpadł po zgłoszeniu o awanturze

W miniony weekend z terenu budowy domu mieszkalnego w Malborku zginęły elektronarzędzia o wartości prawie 4 tys. zł. Właściciel powiadomił policję w niedzielę (13 marca) i do pracy przystąpili kryminalni. Na podstawie pracy operacyjnej wytypowali podejrzanego. To 39-letni mieszkaniec Malborka, który wcześniej pracował przy budowie domu. W pewnym sensie sam „wystawił się” policjantom.

We wtorek (15 marca) policja dostała zgłoszenie o pijanym człowieku zakłócającym porządek na terenie ogrodów działkowych. Podczas interwencji po sprawdzeniu mężczyzny okazało się, że to ta sama osoba, która znalazła się w kręgu podejrzeń Wydziału Kryminalnego. 39-latek został przewieziony do komendy, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży.

- Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wcześniej był już karany za podobne przestępstwa. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do 7,5 roku. Przed sądem odpowie również za zakłócenie porządku publicznego pod wpływem alkoholu – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.