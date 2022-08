Malbork. Kronika Szkoły Podstawowej nr 2 (odc. 2). Miejscowa młodzież protestowała przeciwko "agresji USA w Wietnamie"

Zakłady opiekuńcze Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku

Lata 60. to nadal były czasy, gdy opiekę nad szkołami roztaczały państwowe przedsiębiorstwa. Właściwie do ich obowiązków należało przeprowadzenie inwestycji i wykonywanie remontów w placówkach oświatowych. Przypomnijmy, że dla Szkoły Podstawowej nr 2 rolę zakładów opiekuńczych pełniły Malborskie Zakłady Roszarnicze oraz Parowozownia PKP.

„Dużą pomoc otrzymujemy w czasie prowadzenia zajęć politechnizacyjnych w starszych klasach, młodzież bezpośrednio w zakładzie pracy poznaje procesy związane z otrzymywaniem włókna, obróbki i skrawania metali, składania i montowania zespołów. Fakt ten posiada także aspekt wychowawczy, młodzież poznaje bezpośrednio ludzi pracy, uczy się doceniać ich codzienny wysiłek włożony w rozwój naszej gospodarki narodowej” - można przeczytać w jednej z notek prasowych zachowanych w szkolnym archiwum.

Stanisław Dzikowski, kierownik SP 2, przedstawiał w tej publikacji plan zadań na rok szkolny 1965/66. Zakłady roszarnicze miały urządzić ciemnię fotograficzną, wykonać ekran przenośny do wyświetlania filmów, zrobić instalacje wodno-kanalizacyjne w pracowni gospodarstwa domowego, doprowadzić wodę do ogródka geograficznego. Parowozownia miała m.in. dostarczyć 40 ton żużlu do urządzenia bieżni na boisku sportowym, wyremontować piec centralnego ogrzewania w sali sportowej i naprawić cięższy sprzęt sportowy.