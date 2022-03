Malbork. Kronika Szkoły Podstawowej nr 6 (odc. 3). Druga połowa lat 70., czyli także zima stulecia

Lata 70. to już zupełnie czas. Niektórzy nawet by powiedzieli, że czas peerelowskiego dobrobytu. Kronika SP 6 z drugiej połowy lat 70. i początku lat 80. ukazuje rytm życia tej, jak i wielu innych szkół. To uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, pasowania pierwszaków, pożegnania ósmych klas, pasowania, Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Dzień Nauczyciela, „choinka” szkolna, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, akademie z okazji: rocznic rewolucji październikowej, rocznic powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyzwolenia (wtedy obowiązywało tylko to określenie) Malborka, Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa itd.