Malbork. Kroniki Zespołu Szkół Technicznych (odc. 1). W epoce czynów społecznych sami zbudowali sobie m.in. boisko

Z biegiem lat kilkakrotnie zmieniała się nazwa na: Państwowa Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. J. Krasickiego, Zespół Szkół Zawodowych im. J. Krasickiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a 1 września 2022 r. nastąpił powrót do nazwy ZST.

30 listopada 1987 r. szkoła przeprowadziła się do nowo wybudowanego obiektu przy pl. Narutowicza 14, w którym mieści się do dzisiaj.