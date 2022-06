Malbork. "Kultura Stołu" to niezwykły projekt. Przez żołądek można dotrzeć do dziedzictwa regionu. Pokazową ucztę przygotował Bogdan Gałązka

„Kultura stołu” to niezwykły projekt. Przez kilka tygodni reprezentanci lokalnych organizacji: Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu , Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach z Miłoradza i Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie z Trutnów , przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrówczanki z Dąbrówki Malborskiej , animatorki ze świetlic wiejskich w gminie Malbork a także reprezentanci grup nieformalnych z Mikoszewa i Tczewa zaglądali do jadalni, kuchni i spiżarni mieszczan ówczesnego Malborka. Ale nie tylko o zaspokojenie ciekawości chodziło, ale inspirację. Można garściami czerpać z przeszłości, wykorzystując twórczo to lokalne dziedzictwo.

"Kultura Stołu". Można było przysiąść się do mieszczańskiego stołu sprzed wieków

Ale nie były to żadne nudne warsztaty, które mogły zniechęcić do własnych poszukiwań.

- Dr Aleksandra Girsztowt, z wykształcenia historyk, pracująca na Uniwersytecie Gdańskim, prowadziła wspaniały wykład o mieszczanach malborskich. To jest specjalista od nowożytnego Malborka i skarbnica wiedzy. Opowiedziała nam, jak wyglądała taka codzienna rzeczywistość w XVIII wieku. To było niesłychane, bo my tej historii nie znamy. A ona zna tych mieszczan, jakby siedziała z nimi przy jednym stole i miała okazję z nimi rozmawiać. Opowiadała, jakie mieli filiżanki, a raczej czarki, i pokazywała nam podobne – relacjonuje Beata Grudziecka.