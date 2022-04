Malbork. Kup lalkę i pomóż dzieciom z Ukrainy. "Wszystkie kolory świata" w Szkole Podstawowej nr 5

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku zaprasza na wydarzenie „Wszystkie kolory świata”, które odbędzie się w najbliższy czwartek (7 kwietnia) o godz. 17 w auli tej placówki przy ul. Wybickiego.

To już tradycja, że „piątka” co roku bierze udział w tej charytatywnej akcji. Uczniowie z pomocą swoich rodzin szyją laleczki. Następnie w szkole odbywa się impreza, podczas której prace są licytowane i sprzedawane. Do tej pory dochód trafiał na konto UNICEF z przeznaczeniem na finansowanie szczepień dzieci w najbiedniejszych krajach świata. Napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że tegoroczny cel będzie inny. Dochód zostanie przeznaczony dla dzieci z Ukrainy.