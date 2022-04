Malbork. Kwalifikacja wojskowa dla naszego powiatu odbędzie się w maju rk

Radosław Konczyński

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa już się rozpoczęła, ale dla powiatu malborskiego zostanie przeprowadzona od 9 do 24 maja. Rocznik podstawowy, który do niej staje, został lub zostanie powiadomiony drogą urzędową. Ale na kwalifikację mogą lub muszą (to zależy od indywidualnej sytuacji) zgłosić się inne osoby.