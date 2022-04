Malbork. Kwiatów w mieście pełno, chociaż kwiecień plecień może zaskoczyć niezbyt przyjemną pogodą. Zobaczcie jak wygląda wiosna

Kwiecień to czwarty miesiąc w roku. Trochę łudzi nas już ciepłem, bo wiadomo, każdy ma dość bluz, ocieplanych kurtek i czapek. Na ogół jednak jest to nadal miesiąc chłodny. Nawet jeśli dzień jest ciepły, to wieczory i poranki są jeszcze zimne. Czasami nawet kwietniowy poranek może przywitać nas przymrozkiem.

Ale i tak czuć, że to już wiosna. Dzień znacznie się wydłuża, zachęcając do wyjścia z domu. A że miesiąc swoją nazwę zawdzięcza kwitnącym kwiatom, można zachwycać się bez końca, bo są wszędzie, nie trzeba ich szukać. Kwitną łąki, kwitną rośliny na skwerach, stroją się w kwiaty krzewy i drzewa.

Słońce, choć niby jeszcze trochę nieśmiałe, budzi również owady. Unoszące się nad kwiatami pszczoły, trzmiele, kolorowe motyle i cała rzesza innych gatunków sprawiają, że świat przyrody wydaje się pełen ruchu i życia. Wszędzie słychać też ptaki.