Malbork. Kwiaty posadzone przez młodych mieszkańców w piątek przez weekend... zniknęły. Ktoś wykopał wiele roślin

Tyle było radości, gdy w piątek (8 kwietnia) przedszkolaki i uczniowie kilku malborskich szkół pojawili się na ulicach miasta, by posadzić kwiaty i założyć łąkę kwietną w pobliżu Szkoły Łacińskiej. „Zielone Skwery” to pilotażowe zadanie w ramach międzynarodowego projektu KAIROS , który ma za z jednej strony uaktywnić mieszkańców, ale i obudzić w nich poczucie odpowiedzialności za miasto.

I co? Najmłodsi malborczycy zdali ten egzamin na piątkę z plusem, bo z wielkim zaangażowaniem włączyli się w zazielenianie miasta, ale inni już jakby mniej. Wiele tabliczek z własnoręcznymi podpisami, które pojawiły się na nowych zieleńcach, informowało o akcji: „Cześć, to my posadziliśmy tę roślinkę. Nie niszcz jej, proszę!” Ale ten osobisty przekaz to za mało. Ktoś po prostu wykopał świeżo posadzone kwiaty. Zostały tylko dołki po sasankach i kilku innych gatunkach, które miały upiększyć ul. Piastowską.