Malbork. Kwiaty przez dzieci i młodzież posadzone. To pilotażowy projekt. Ma pokazać, że miasto jest wspólne i każdy ma w nie swój wkład

W piątkowy ranek przed Szkołą Łacińską w Malborku zebrała się spora grupa młodzieży.

Pogoda jest dzisiaj pogoda niesprzyjająca, więc jesteście bohaterami, że jesteście z nami. To, co zrobimy, niech nikt nie waży się zepsuć, zniszczyć, wykopać na działkę. Fajnym akcentem będzie to, że podpiszecie się w miejscach, w których sadziliście rośliny, bo to będzie wasza praca – mówiła Marta Borowiec z Urzędu Miasta Malborka, koordynator projektu KAIROS.