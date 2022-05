Malbork. Kwiaty w mieście nie mają szczęścia. W piątek kolejne klomby zostały okradzione z sadzonek, co wywołało oburzenie przechodniów

Idących w piątek (6 maja) rano do pracy mieszkańców zastał nieprzyjemny widok, czyli puste miejsca po bratkach, ubiorkach, stokrotkach i żagwinach. Te pierwsze wiosenne kwiaty zostały posadzone na klombach w pobliżu al. Rodła w Malborku pod koniec marca, by cieszyć oczy.

- Ludzie szli i tylko kręcili głowami ze zdziwienia i bezsilności – opowiada nam mieszkanka, która widziała, co się stało.