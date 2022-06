Malbork. Lądowanie śmigłowca LPR przy Komendzie Powiatowej PSP. Pomocy potrzebowała kobieta

Malborskie pogotowie zostało wezwanie do pacjentki, która pilnie wymagała pomocy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawdopodobnie z powodu udaru. Lekarz zdecydował, że konieczny jest szybki transport do szpitala specjalistycznego, dlatego wezwał Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec wylądował przed godz. 9 na placu przed Komendą Powiatową PSP, gdzie przejął kobietę od zespołu ratownictwa medycznego. Kilka minut po godz. 9 latające pogotowie było już w powietrzu.

Kiedyś lądowania LPR były niemalże "sensacją". Teraz w powiecie malborskim zdarzają się dość często. Zwykle śmigłowiec siada przy siedzibie KP PSP, gdzie jest mnóstwo przestrzeni. Ale piloci wybierają też inne miejsca, czego przykłady mieliśmy w ostatnich tygodniach. Lądowali dwukrotnie na alei Wojska Polskiego czy choćby niedawno na trawniku przy ul. Kotarbińskiego.

To już nie powinno dziwić. Piloci maszyn ratowniczych mają wielkie umiejętności i doświadczenie. Po drugie, obowiązuje ich instrukcja HEMS. To międzynarodowy skrót od Helicopter Emergency Medical Service oznaczający Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego. W dziennych misjach ratunkowych załoga wybiera do lądowania miejsce najbliższe miejscu zdarzenia.