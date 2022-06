Malbork. Łąka kwietna przyciąga wzrok przechodniów i owady, które mogą się na niej stołować przez całe lato

Środa (22 czerwca) to pierwszy dzień kalendarzowego lata. To czas, gdy wszystko wokół kwitnie i cieszy oczy. W ubiegłym roku w Malborku założone zostały łąki kwietne z prawdziwego zdarzenia. Mieszanki roślin zostały tak dobrane, by co sezon zaskakiwały przechodniów.

I tak faktycznie jest, bo łąki przy ul. Konopnickiej zaniebieściły się od chabrów. Ale jest też żmijowiec, roślina bardzo miododajna. Z 1 ha uprawy można pozyskać 400 kg miodu. W tej barwnej kompozycji można dostrzec także len, który jeszcze parę dekad temu sam chętnie rozsiewał się na poboczach wzdłuż trasy wiodącej do Makopu.

Aż chce się założyć zielnik, gdy patrzy się na tę feerię barw. To już nie chwasty w zbożu, przeklinane przez rolników, jak choćby maki czy kąkol, ale ozdoba miejskiej ulicy. Są też goździki, ślaz piżmowy, mydlnica lekarska, szałwia łąkowa, kolorowy krwawnik.

Kto chciałby poznać wszystkie gatunki, może zainstalować sobie w smartfonie specjalną aplikację, która dzięki zdjęciom „rozpoznaje” rośliny. Można wówczas taką łąkę łatwo oswoić, doskonale się przy tym bawiąc.