Malbork. Lalka zgłoszona przez "piątkę" bierze udział w konkursie UNICEF. Pomóżcie uczniom wygrać. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej Anna Szade

Lalka „Krakowianka” zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 5 w Malborku bierze udział w konkursie „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanym przez UNICEF Polska. Drodzy mieszkańcy Malborka, głosujemy na projekt „piątki”, bo nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej dla dzieci. Ale uwaga, trzeba to zrobić do 18 marca do godz. 11.