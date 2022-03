Malbork. Lalka zgłoszona przez "piątkę" wygrała w konkursie UNICEF. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej [AKTUALIZACJA]

Lalka z Malborka zdobyła najwięcej głosów. 18 marca głosowanie zostało zakończone

Lalka przygotowana przez Maję Raczkowską i zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi wygrała w konkursie ogłoszonym przez UNICEF. Malborska „Krakowianka” zdobyła największą liczbę głosów, a to oznacza, że to Malbork odwiedzi Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF i zagra wyjątkowy koncert . Lalka „piątki” zebrała 5392 głosy . Druga w rankingu charytatywnych lalek pochodziła ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu i zgromadziła 5278 głosów na swoim koncie. Trzecia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim – 1736 głosów .

W czwartek (17 marca), na nieco ponad dobę do zakończenia głosowania, „Krakowianka” SP 5 była druga, ale różnica do prowadzącej lalki z Mielca była niewielka, wynosiła kilkanaście głosów.

Głosowanie nie jest trudne, wystarczy, że ma się profil na Facebooku. Wtedy trzeba wejść w link konkursu TUTAJ i wybrać laleczkę z "piątki", właściwie wystarczy, jeśli wpisze się nazwę "Malbork", wówczas spośród całej galerii zdjęć pojawi się to właściwe.

To trwa chwilę, a może przynieść wiele radości. A to dlatego, że nagrodą dla placówki, której laleczka zdobędzie największą liczbę głosów są odwiedziny Majki Jeżowskiej, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, która zagra wyjątkowy koncert. Obdarzona ciepłym głosem i niezwykłym temperamentem scenicznym artystka ma na swoim koncie wiele niezapomnianych przebojów, takich jak: „Wszystkie dzieci nasze są”, „Najpiękniejsza w klasie” czy „A ja wolę moją mamę”.